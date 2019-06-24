Глушаков ответил на предложение пойти работать в женский футбол



Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков ответил футболистке Ксении Коваленко, которая позвала его работать в женскую сборную России.

"Когда тренировка? И где?" - написал хавбек в Instagram.

"Мы вам перезвоним", - ответила ему Коваленко.

"Буду ждать", - заключил Глушаков.

В данный момент футболист является свободным агентом. 32-летний хавбек досрочно покинул "Спартак", хотя его контракт с клубом действовал до лета 2020 года.

Напомним, что у Глушакова был серьезный конфликт с болельщиками, которые подозревали его в саботаже во время, когда команду тренировал Массимо Каррера, что и привело к отставке итальянца.

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