Глушаков ответил на вопрос о возможном рукопожатии с Каррерой

Теги спартак москваденис глушаковмассимо каррера

Глушаков ответил на вопрос о возможном рукопожатии с Каррерой

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном рукопожатии с бывшим наставником московской команды Массимо Каррерой.

"Пожму ли руку Каррере? Если его увижу, то пожму", - сказал Глушаков.

Напомним, что между тренером и футболистом был конфликт, который продолжался вплоть до увольнения итальянца.

Каррера в начале текущего сезона отправил Глушакова в дубль за лайк критического поста в свой адрес.

В основу хавбек вернулся сразу же после отставки 54-летнего специалиста.

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