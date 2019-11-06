Глушаков ответил Промесу, который назвал его лидером "Спартака"
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поблагодарил бывшего партнера по "Спартаку" нападающего Квинси Промеса, который ранее назвал его лидером чемпионской команды московског клуба.
"Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты самый лучший", - написал Глушаков в своем Instagram.
Напомним, что Глушаков и Промес стали чемпионами России в составе "Спартака" в 2017 году, а затем в составе клуба стали обладателями Суперкубка России.
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|Краснодар
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|Крылья Советов
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|Оренбург
|15
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|Спартак Москва
|15
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|11
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|15
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|15
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|Динамо Москва
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|15
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