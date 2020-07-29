Глушаков озвучил "Спартаку" свои зарплатные требования

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Глушаков озвучил "Спартаку" свои зарплатные требования

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков хочет продолжить карьеру в московском клубе. Об этом сообщает Mash.

33-летний футболист уже сообщил грозненскому клубу, что намерен покинуть команду и перейти в "Спартак" или "Динамо".

По данным источника, Глушаков запросил у "Спартака" зарплату в 1,5 млн евро в год. 

Ранее сообщалось, что футболист хочет выступать в московском клубе из-за того, что живет в Москве со своей девушкой Ксенией Коваленко.

Глушаков выступал в стане "красно-белых" с 2013 по 2019 год. По итогам минувшего сезона РПЛ "Спартак" занял 7 место в турнирной таблице. Это худший результат с 2008 года. 

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