Глушаков перечислил инвалиду 250 тысяч рублей

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков помог инвалид первой группы третьей степени Владимиру Катину, который страдает ДЦП с частичным параличом рук.

"Мне 31 год. Недавно создал страницу в Instagram. Начал просить помощи у многих известных футболистов, в том числе у игроков сборной России. Откликнулся только один футболист - Денис Глушаков. Я оставил комментарий под фотографией, а потом написал личное сообщение в директ, скинув ему номер карты. Он мне очень сильно помог.

Денис не просил меня показать ему документы об инвалидности или какие-либо чеки после покупок. Я обязательно опубликую фотографию на следующей неделе, когда куплю коляску и препараты", - приводят слова Катина российские СМИ.

32-летний Глушаков выступает за "Ахмат" с лета 2019 года. В составе грозненского клуба он провел три матча. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Ранее хавбек играл за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду" и "Спартак". За сборную России сыграл 57 матчей и забил пять голов.

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