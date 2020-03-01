Глушаков поблагодарил фанатов за поддержку в матче с "Ростовом"

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Глушаков поблагодарил фанатов за поддержку в матче с "Ростовом"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 20-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).

"Наконец-то вернулся футбол. Борьба, эмоции, битва за очки. Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку", - написал футболист.

В этой встрече полузащитник провел 90 минут на поле и не отметился результативными действиями.

"Ахмат" занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 баллов.

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