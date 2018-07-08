Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков побрился налысо.

Изначально футболист пообещал избавиться от волос в случае выхода сборной России в полуфинал ЧМ-2018, однако в итоге решил это сделать, несмотря на поражение.

Не пропустите: Как Дзюба настраивал игроков сборной России на серию пенальти. | http://soccernews.ru