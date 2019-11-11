Глушаков подал в суд на бывшую жену
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков намерен снова судиться со своей бывшей женой Дарьей.
Как сообщают российские СМИ, футболист подал против экс-супруги иск о защите чести и достоинства.
Хавбеку не понравились высказывания Дарьи в прессе, в связи с чем он посчитал, что ему положена компенсация за переживания.
Напомним, что пара была в браке более 9 лет. Судебные разбирательства между ними длятся уже больше года.
Не пропустите: Глушаков ответил Промесу, который назвал его лидером "Спартака". | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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|13