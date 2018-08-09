Глушаков поддержал вратаря "Спартака"



Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выразил поддержку вратарю "красно-белых" Александру Максименко, который неудачно сыграл в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3).

"Саня, не переживай, продолжай в том же духе, тренироваться и набираться опыта, критика будет всегда - это только начало карьеры! До льва тебе далеко, конечно, но уже тигренок", - написал Глушаков в Инстаграме.

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