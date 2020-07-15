Глушаков поделился ожиданиями от матча "Ахмата" со "Спартаком"

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков, который на данный момент играет в составе "Ахмата", рассказал об ожиданиях от матча с московским клубом.

Сегодня, 15 июля состоится матч 29-го тура РПЛ "Спартак" - "Ахмат". Начало - в 18:00 (мск).

"Еду в Москву с хорошим позитивным настроением. Столько эмоций и счастливых моментов связано с этим стадионом! Были и яркие победы, случались и неудачи - все это мы проживали вместе с преданными болельщиками и близкими друзьями по той команде. Понятно, что мне от подтекста предстоящей встречи не уйти. Но это все идет скорее интересным фоном, так как в первую очередь концентрируюсь на футболе и задачах, которые "Ахмат" решает в чемпионате.

Есть ли намерение отомстить тем фанатам красно-белых, которые мне свистели с трибун? Такого желания нет. Ситуация - грязная и во многом созданная искусственно. Она уже в прошлом, не хотелось бы ее ворошить. Говорил не раз, да и многие футболисты, которые были тогда в составе или до сих пор выступают в "Спартаке", тоже высказывались по этому поводу. Думаю, уже всем все ясно. У меня нет никаких проблем с болельщиками, всегда общался с ними напрямую, поддерживаю связь со многими спартаковскими фан-движениями.

Желание что-то доказать владельцу клуба Леониду Федуну? Леонид Арнольдович уже сам всем все доказал: построил отличный стадион, базу, академию, столько сил и денег вкладывает в "Спартак". Ему-то мне точно нечего доказывать, мы хорошо пообщались перед моим уходом, все обсудили, сохранили хорошие отношения. Думаю, я и сейчас могу связаться с ним, поговорить, спросить какого-то совета. Ну и самогон миллеровский передать, если нужно", - цитирует Глашакова "Спорт-Экспресс".

Напомним, футболист покинул "красно-белых" год назад.

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