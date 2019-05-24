Глушаков подшутил о ставке "Спартака" на молодежь в следующем сезоне

32-летний полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в шутку опубликовал в Instagram колладж с омоложенными фотографиями 35-летнего вратаря Артема Реброва, 35-летнего защитника Андрея Ещенко и 32-летнего игрока обороны Дмитрия Комбарова.

"Цветут молодые", - написал Глушаков.

Также хавбек прокомментировал картинку: "Стало известно, что в межсезонье "Спартак" не намерен тратиться на трансферном рынке. Ставка будет сделана на свою молодежь".

В нынешнем сезоне Глушаков провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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