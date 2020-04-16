Глушаков подтвердил, что ударил Мамаева во время Евро-2016

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Глушаков подтвердил, что ударил Мамаева во время Евро-2016

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков в документальном фильме "Наши на Евро" рассказал о драке в расположении национальной команды на Чемпионате Европы 2016 года.

Напомним, что тогда хавбек "Ахмата" повздорил с Романом Широковым, однако, пытаясь нанести ему удар, промахнулся и врезал Павлу Мамаеву.

"Мамаев в тренажёрке ударился, как сказали. Рома тогда перешёл в ЦСКА из "Спартака". Сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про "Спартак" говорить, что, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Ты ушёл, говорю, будем в тройке. Слово за слово - да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому", - сообщил Глушаков.

Российская сборная громко провалилась на Евро-2016, заняв последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом.

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