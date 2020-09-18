Глушаков подтвердил, что встречается с футболисткой ЦСКА Коваленко

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Глушаков подтвердил, что встречается с футболисткой ЦСКА Коваленко

Бывший полузащитник "Локомотива", "Спартака" и "Ахмата" Денис Глушаков стал героем передачи "Коммент. Шоу".

В ходе эфира хавбек подтвердил, что состоит в отношениях с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.

"Да, но личную жизнь комментировать не буду", - ответил Глушаков в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, что пара вместе посещала недавнее дерби между ЦСКА и "Спартаком". Они мило общались и несколько раз поцеловались.

Не пропустите: Глушаков получал предложения от двух клубов РПЛ. | http://soccernews.ru
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