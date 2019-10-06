Глушаков: "Подумываю открыть сеть бань "Глушаковские бани"
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков побывал в бане вместе с защитниками "Химок" Михаилом Тихоновым и "Торпедо" Романом Шишкиным.
"Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники. Подумываю открыть сеть бань "Глушаковские бани". Вход для жен обязательно сделаю бесплатный!" - написал Глушакова в своем Instagram.
Давно не виделись, брат! @shish49 Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему @tikhonov.mike17 провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жён обязательно сделаю бесплатный! #выходной #баня #глушаков #футбол #друзья #жизнь#позетив #юмор#непарься
Напомним, что несколько месяцев назад бывшая жена Глушакова Дарья выложила в сеть видео, на котором она засняла хавбека в бане с женщиной. Футболист заявил, что это была подруга его детства.
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|М
|О
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|Локомотив Москва
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|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8