Глушаков: "Подумываю открыть сеть бань "Глушаковские бани"

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков побывал в бане вместе с защитниками "Химок" Михаилом Тихоновым и "Торпедо" Романом Шишкиным.

"Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники. Подумываю открыть сеть бань "Глушаковские бани". Вход для жен обязательно сделаю бесплатный!" - написал Глушакова в своем Instagram.

Напомним, что несколько месяцев назад бывшая жена Глушакова Дарья выложила в сеть видео, на котором она засняла хавбека в бане с женщиной. Футболист заявил, что это была подруга его детства.

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