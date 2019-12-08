Глушаков подвел итоги 2019 года

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Глушаков подвел итоги 2019 года
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (0:1), а также подвел итоги уходящего года лично для себя.

"Досадно так заканчивать футбольный год. "Уфе" быстро удалось забить, они сразу закрылись у своих ворот, мы старались, но так и не смогли забить.

Хочу сказать огромное спасибо болельщикам "Ахмата": команда чувствует вашу поддержку. Она так важна для нас, и мы будем делать все, чтобы исправить ситуацию весной и порадовать вас красивым футболом и победами.

Для меня лично это был, мягко говоря, непростой год. Всем известная история выматывала эмоционально.

Потом были травмы, поэтому хорошую физическую форму набирал не сразу – только в последних матчах чувствовал былую силу.

Очень много важных очков "Ахмат" потерял на самых последних минутах. Мы сами себя поставили в такое положение, сами из него и будем выходить.

Сезон не закончен, и впереди у нас много тяжелой работы. 8 января выходим из отпуска и будем усиленно трудиться на зимних сборах, чтобы достойно сыграть весной", – написал Глушаков в своем Instagram.

Напомним, что в 2019 году 32-летний Глушаков покинул "Спартак", а затем перешел в "Ахмат". Кроме того, футболист развелся со своей женой Дарьей. В данный момент бывшие супруги через суд делят имущество.

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