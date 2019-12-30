Глушаков подвел итоги 2019 года

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков в инстаграме написал пост, в котором подвел итоги 2019 года.

Футболист подсчитал, сколько трофеев он завоевал за этот год, сколько матчей сыграл и какое количество голов забил.

"Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит! Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать - прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом", - написал футболист.

Напомним, этим летом полузащитник покинул "Спартак" и перешел в "Ахмат".

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