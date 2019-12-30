Глушаков подвел итоги 2019 года
Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков в инстаграме написал пост, в котором подвел итоги 2019 года.
Футболист подсчитал, сколько трофеев он завоевал за этот год, сколько матчей сыграл и какое количество голов забил.
"Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит! Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать - прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом", - написал футболист.
Есть что вспомнить☝ Мой 2019 — только факты, всё по порядку ⠀ ⚽️ 24 матча / 5 голов. ⠀ Кубок Матч Премьер — трофей! (3️⃣ матча / 2️⃣ гола). Говорил же, что в “Спартаке” буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу ⠀ 8️⃣ матчей за “Спартак” и 2️⃣ гола (“Зениту” и “Ахмату”). ⠀ Забил 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ гол ⚪️ в РПЛ. ⠀ ✅ Переход в “Ахмат” — перезагрузка! ⠀ 1️⃣6️⃣ матчей за “Ахмат” и 3️⃣ гола (“Лучу” (2) и “Рубину”). ⠀ ⚠️ Травмы — 3. Пусть останутся в 2019. ⠀ Всем известная история — выматывала, но делала сильнее и многому научила. ⠀ Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем ⠀ ❌ Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться. ⠀ ❤️ Лайки в Инстаграме — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным. ⠀ Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит!☝Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать — прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом. ⠀ Двигаемся дальше, будет много работы с “Ахматом” в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020! Всех с наступающим!!! #глушаков #футбол#рпл
Напомним, этим летом полузащитник покинул "Спартак" и перешел в "Ахмат".
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Роналду - лидер среди футболистов по заработку в инстаграме в 2019 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15