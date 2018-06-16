Глушаков поиронизировал на тему незабитого Месси пенальти

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поиронизировал на тему незабитого Лионелем Месси пенальти в матче первого тура ЧМ-2018 против Исландии.

"Надеюсь, тебя возьмут на следующий Чемпионат Мира. В конце концов, мы будем тренировать пенальти" - написал хавбек "красно-белых" в своём твиттере.

Стоит отметить, что Глушаков после незабитого пенальти в ворота "Тосно" в полуфинальном матче Кубка России потерял место в составе "Спартака" и впоследствии не попал в заявку сборной России на ЧМ-2018.

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