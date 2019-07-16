Глушаков показал, как будет выглядеть в старости

Теги ахматденис глушаков

Глушаков показал, как будет выглядеть в старости

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков с помощью приложения FaceApp изменил свои фотографии, добавив себе несколько десятков лет.

"В душе вечно молодой...", - подписал футболист изменённые снимки.

В январе Глушакову исполнится 33 года. Этим летом он перешёл из "Спартака" в "Ахмат" на правах свободного агента.

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