Глушаков показал, как он играет в бильярд в карантине

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков сыграл в русский бильярд во время карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса.

"Для разнообразия переключился с футбольного мяча на снаряды поменьше. Дурачки залетают и здесь, как же без них. А как вы проводите вечера и любите ли играть на бильярде?" – написал Глушаков в своем Instagram, прикрепив видео, как он разбивает пирамиду.

В нынешнем сезоне 33-летний Глушаков провел за "Ахмат" 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с грозненским клубом действует до лета 2020 года.

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