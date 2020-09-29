Глушаков показал, как тренируется с мешком картошки

Теги денис глушаков

Глушаков показал, как тренируется с мешком картошки

Известный российский футболист Денис Глушаков опубликовал в инстаграме фотографию со своей тренировки.

"Трудимся. Инвентарь - мешок картошки. Было бы желание, а тренироваться можно где угодно и с чем угодно. Потом драники сделаю", - подписал снимок 33-летний полузащитник.

Сейчас Глушаков является свободным агентом. Накануне стало известно, что он продолжит карьеру в "Химках".

Последним клубом хавбека был "Ахмат". Также он известен по выступлениям за "Спартак" и "Локомотив".

Не пропустите: Глушаков рассказал, как футболисты "Ахмата" расслаблялись после матчей. | http://soccernews.ru
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