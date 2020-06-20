Глушаков показал раздевалку "Ахмата" после важнейшей победы над "Крыльями Советов"

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Глушаков показал раздевалку "Ахмата" после важнейшей победы над "Крыльями Советов"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков опубликовал пост в инстаграме, посвящённый победе своей команды над "Крыльями Советов" в матче 23-го тура РПЛ.

Напомним, что грозненцы выиграли со счётом 4:2 и покинули последнее место в турнирной таблице чемпионата.

"Всех с возобновлением чемпионата и с победой! Важнейшие три очка (как шесть). Дальше семь игр - семь финалов. Нам есть много над чем работать!" - написал Глушаков.

Сам хавбек провёл на поле все 90 минут, записав в свой актив гол и ассист.

Не пропустите: Глушаков прокомментировал победу "Ахмата" в матче против "Крыльев Советов". | http://soccernews.ru
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