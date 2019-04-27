Глушаков покинет "Спартак" по окончании сезона

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков по окончании сезона покинет красно-белых, утверждает "Чемпионат".

По данным источника, руководство клуба не устраивает его физические показатели. Решение по Глушакову принципиальное.

Кроме того, команду, возможно, покинет Дмитрий Комбаров.

Также "Спартак" готов расстаться с полузащитниками Софьяном Ханни, Александром Ташаевым, Джано Ананидзе и Артемом Тимофеевым.

В нынешнем сезоне Глушаков участвовал в 17 матчах, отметившись 3 голами.

А еще: Глушаков вышел на 60-е место по числу матчей за "Спартак"| http://soccernews.ru