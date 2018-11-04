Глушаков покинул стадион под присмотром сотрудников службы безопасности

Теги спартак москваурал

Глушаков покинул стадион под присмотром сотрудников службы безопасностиПолузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча с "Уралом" уходил со стадиона отдельно от команды под присмотром службы безопасности.

Полузащитник дал несколько автографов и на вопросы корреспондента "СЭ" отвечать отказался.
 

 

Напомним, что ранее бывший главный тренер Массимо Каррера отстранил от тренировок полузащитника из-за того, что тот оставил лайк к посту со стихами актёра Дмитрия Назарова.

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