Глушаков покинул стадион под присмотром сотрудников службы безопасности

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча с "Уралом" уходил со стадиона отдельно от команды под присмотром службы безопасности.

Полузащитник дал несколько автографов и на вопросы корреспондента "СЭ" отвечать отказался.



#СпартакУрал Денис Глушаков дал пару автографов и в сопровождении сотрудников службы безопасности покинул территорию стадиона



На вопросы отвечать не стал pic.twitter.com/tDWv5KTEJR — СЭ Спартак (@spartak_se) 4 ноября 2018 г.

Напомним, что ранее бывший главный тренер Массимо Каррера отстранил от тренировок полузащитника из-за того, что тот оставил лайк к посту со стихами актёра Дмитрия Назарова.

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