Глушаков получал предложения от двух клубов РПЛ

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Глушаков получал предложения от двух клубов РПЛ

Полузащитник Денис Глушаков, который после ухода из "Ахмата" находится в статусе свободного агента, имел два варианта продолжения карьеры.

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о ситуации с будущим 33-летнего хавбека.

"Раскрывать клубы с моей стороны было бы неэтично - этой информацией со мной поделились. Но я отвечаю за свои слова о том, что два клуба делали ему предложения. Один – поближе к Москве, другой – далеко. Пока Денис выбирает варианты, но без команды он не останется. Он опытный переговорщик, самостоятельно подписывал контракты с большими клубами и знает, как в данной ситуации себя вести. Наверняка у него в голове есть план, как действовать.

Вероятно, те суммы, которые ему предлагались, просто не устроили футболиста. До конца трансферного окна остаётся ещё месяц, много может меняться в разные стороны – кто-то травмируется, кто-то получит дисквалификацию. Команды могут нуждаться в усилении, а Денис - боевая единица", - сказал агент.

Напомним, что Глушаков вёл переговоры с "Локомотивом" и "Химками". "Железнодорожники" от его подписания уже отказались.

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