Глушаков получил памятный знак и благодарственное письмо от губернатора Ростовской области

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Глушаков получил памятный знак и благодарственное письмо от губернатора Ростовской области

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в своём твиттере сообщил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил ему благодарственное письмо и памятный знак "80 лет Ростовской области".

"Сюрприз к Новому году! Благодарю!" - написал футболист в микроблоге, приложив фотографии с письмом и знаком.

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