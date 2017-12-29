Глушаков получил памятный знак и благодарственное письмо от губернатора Ростовской области

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в своём твиттере сообщил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил ему благодарственное письмо и памятный знак "80 лет Ростовской области".

"Сюрприз к Новому году! Благодарю!" - написал футболист в микроблоге, приложив фотографии с письмом и знаком.

Не пропустите: Глушаков: "Если я буду нужен "Ростову", то почему бы не закончить карьеру дома?". | http://soccernews.ru