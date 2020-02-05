Глушаков получил серебряную медаль Молодежного первенства за сезон-2018/19

Теги спартак москваденис глушаков

Глушаков получил серебряную медаль Молодежного первенства за сезон-2018/19

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков, который на данный момент выступает за "Ахмат", в инстаграме сообщил, что получил серебряную медаль за сезон-2018/19 в российском молодежном первенстве.

В соцсети футболист выложил снимок с представителями "Спартака".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приятная неожиданность на сборе в Турции - наконец-то добралась до меня родимая Встретился с тренерским штабом дубля "Спартака" и получил серебряную медаль за прошлый сезон. Благодарю тренеров за работу, старался и помогал, чем мог, жаль не добрались до первого места. Это был классный опыт - стать частью спартаковской молодежки. Желаю ребятам много и упорно работать, пробиваться в основу, доказывать и добиваться самых больших высот Не знаю, кто как, а мы с @eshchenko.andrey свою медальку в прошлом году заработали Серебра как раз в коллекции не хватало.

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

"Приятная неожиданность на сборе в Турции - наконец-то добралась до меня родимая. Встретился с тренерским штабом дубля "Спартака" и получил серебряную медаль за прошлый сезон. Благодарю тренеров за работу, старался и помогал, чем мог, жаль не добрались до первого места.

Не знаю, кто как, а мы с Андреем Ещенко свою медальку в прошлом году заработали. Серебра как раз в коллекции не хватало", - написал Глушаков.

В российском молодежном первенстве футболист провел 4 матча и забил 1 гол.

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