Глушаков получил травму связок колена

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков травмировался в ходе игры 25-го тура РПЛ против "Тамбова" (1:0).

34-летний футболист не смог завершить матч из-за проблем с коленом.

"Врачи сказали, что у Глушакова что-то с боковой связкой колена. То ли надрыв, то ли растяжение", - уточнил наставник "Химок" Игорь Черевченко.

В текущем сезоне Глушаков забил 3 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах.

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