Глушаков получил травму связок колена
Фото сайт РПЛ
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков травмировался в ходе игры 25-го тура РПЛ против "Тамбова" (1:0).
34-летний футболист не смог завершить матч из-за проблем с коленом.
"Врачи сказали, что у Глушакова что-то с боковой связкой колена. То ли надрыв, то ли растяжение", - уточнил наставник "Химок" Игорь Черевченко.
В текущем сезоне Глушаков забил 3 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах.
Не пропустите: Глушаков принёс "Химкам" домашнюю победу над "Тамбовом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
"Ювентус" подпишет норвежского таланта
-
"Бавария" - первая команда, гарантировавшая себе участие в следующей Лиге Чемпионов
-
"Атлетик" не сумел одолеть "Алавес"
-
"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"
-
"Ювентус" готов продать 8 футболистов
-
"Унион" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 28-го тура Бундеслиги
-
"Уфа" разгромила "Ахмат" в дебютном матче тренера Стукалова
-
Тренер "Фиорентины" высказался об игровых качествах Кокорина
-
"Специя" вырвала победу над "Кротоне" благодаря двум голам в концовке
-
Марио Фернандес назвал свою команду мечты
-
Хабиб поддержал "Реал" перед Эль Класико
-
Стукалов объяснил своё решение возглавить "Уфу"
-
"Хетафе" проиграл "Кадису"
-
Глушаков получил травму связок колена
-
"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Лидса"
-
Пике сможет сыграть с "Реалом" благодаря уколу в колено
-
Глушаков принёс "Химкам" домашнюю победу над "Тамбовом"
-
"Вулверхэмптон" планирует усилиться очередным португальцем
-
"Спартак" опроверг интерес к бразильцу Вейге
-
Дортмундская "Боруссия" может переманить защитника "Баварии"