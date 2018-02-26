Глушаков: "Пообщались с Черчесовым о предстоящем Чемпионате Мира"

Теги денис глушаковспартак москвароссиястанислав черчесов

Глушаков: "Пообщались с Черчесовым о предстоящем Чемпионате Мира"Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков посредством своего инстаграма поведал о встрече с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Станислав Саламович заехал в гости. Пожелал удачи в оставшихся матчах сезона, пообщались о сборной и предстоящем Чемпионате Мира в России. До важнейшего события в нашей жизни осталось несколько месяцев. Будем усердно работать!", - написал 31-летний хавбек.

Напомним, осенью сборная России сыграет против чехов и немцев. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов