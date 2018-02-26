Глушаков: "Пообщались с Черчесовым о предстоящем Чемпионате Мира"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков посредством своего инстаграма поведал о встрече с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Станислав Саламович заехал в гости. Пожелал удачи в оставшихся матчах сезона, пообщались о сборной и предстоящем Чемпионате Мира в России. До важнейшего события в нашей жизни осталось несколько месяцев. Будем усердно работать!", - написал 31-летний хавбек.

Напомним, осенью сборная России сыграет против чехов и немцев. | soccernews.ru