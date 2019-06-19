Глушаков попрощался с болельщиками "Спартака"

Сегодня, 19 июня, стало известно, что "Спартак" расторг контракт с капитаном команды Денисом Глушаковым.

В СМИ сообщали, что красно-белые должны будут выплатить компенсацию футболисту в размере 100 миллионов рублей.

В связи с этим Глушаков в своем инстаграме попрощался с болельщиками московского клуба и сказал, что надеется вернуться в "Спартак" в качестве тренера или менеджера. Также он поблагодарил своих товарищей по команде и всех сотрудников клуба.

"Дорогие болельщики, приходит время сказать до свидания! Моя мечта - снова вернуться в "Спартак", в качестве тренера или менеджера, не знаю..", - написал Глушаков.

32-летний игрок выступал за "Спартак" с 2013 года, сыграл 173 матча и забил 23 гола. В составе "народной команды" хавбек выиграл чемпионат и Суперкубок России.

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