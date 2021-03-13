Глушаков порассуждал о шансах "Химок" попасть в еврокубки

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Глушаков порассуждал о шансах "Химок" попасть в еврокубки

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков оценил шансы своей команды финишировать в зоне еврокубков по итогам этого сезона.

"Не можем сказать сейчас, попадём мы в Лигу Европы или нет. Таблица плотная и наверху, и внизу. Мы играем в своё удовольствие и выкладываемся в каждом матче. Это приносит свои плоды. На таблицу мы не смотрим. Там уже много кто мог и вылететь, и стать чемпионом, а в последнем туре проигрывал. Нельзя сказать, что это благодаря Мирзову, или мне, или ещё кому-то. Вся команда выкладывается. Будем и дальше бороться", - сказал Глушаков.

Стоит отметить, что в Лигу Европы "Химки" уже не попадут - для этого нужно было выигрывать Кубок России.

Зато у подмосковной команды есть шансы отобраться в Лигу Конференций. Для этого надо занять место в чемпионате не ниже четвёртого.

Сейчас "Химки" занимают девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание от топ-4 составляет 5 очков.

Не пропустите: Глушаков высказался о своём будущем в "Химках". | http://soccernews.ru
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