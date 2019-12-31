Глушаков: "Пошёл этот 2019-й в баню"
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков записал новогоднее видеопоздравление, которое опубликовал в своём инстаграме.
"Дорогие мои друзья, мои подписчики. Вот и заканчивается 2019-й год. Год был как кардиограмма сердца - фиг его поймёшь. Но это жизнь, это судьба каждого, и не просто так нам даются вызовы в жизни, а, наверное, чтобы мы их решали. Короче, пошёл этот 2019-й год в баню, мы встретим 2020-й год.
Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, смеха, улыбок в ваших домах, благополучия, больших побед в жизни и на футбольном поле. И помните, что добро всегда побеждает зло. Всех с Новым годом, будьте счастливы! Хорошо отпраздновать праздники!" - сказал Глушаков.
В 2019 году 32-летний хавбек покинул "Спартак" после шести сезонов и подписал контракт с "Ахматом".
В текущем сезоне игрок провёл 16 матчей и забил 3 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15