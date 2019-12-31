Глушаков: "Пошёл этот 2019-й в баню"

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Глушаков: "Пошёл этот 2019-й в баню"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков записал новогоднее видеопоздравление, которое опубликовал в своём инстаграме.

"Дорогие мои друзья, мои подписчики. Вот и заканчивается 2019-й год. Год был как кардиограмма сердца - фиг его поймёшь. Но это жизнь, это судьба каждого, и не просто так нам даются вызовы в жизни, а, наверное, чтобы мы их решали. Короче, пошёл этот 2019-й год в баню, мы встретим 2020-й год.

Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, смеха, улыбок в ваших домах, благополучия, больших побед в жизни и на футбольном поле. И помните, что добро всегда побеждает зло. Всех с Новым годом, будьте счастливы! Хорошо отпраздновать праздники!" - сказал Глушаков.

В 2019 году 32-летний хавбек покинул "Спартак" после шести сезонов и подписал контракт с "Ахматом".

В текущем сезоне игрок провёл 16 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Глушаков подвел итоги 2019 года. | http://soccernews.ru
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