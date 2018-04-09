Глушаков: "После этого сезона Промесу нужно попробовать свои силы в Европе"

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Глушаков: "После этого сезона Промесу нужно попробовать свои силы в Европе"Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков высказался по будущему своего партнера по команде Квинси Промеса.

"Думаю, что для Квинси важно много забивать. Он должен хорошо закончить чемпионат и кубок России в нынешнем сезоне, после чего ему нужно попробовать свои силы в Европе. Ему нужно двигаться вперед и прогрессировать", - цитирует 31-летнего полузащитника sport24.ru.

Напомним, Промес дал комментарий по матчу против "Анжи". | soccernews.ru

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