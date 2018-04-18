Глушаков: "После такого поражения я буду сильнее"

Теги спартак москваденис глушаковтосно

Глушаков: "После такого поражения я буду сильнее"Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков подвел итог проигранному полуфинальном уматчу Кубка России "Тосно".

"Может, не стоило бить пенальти. Если б я знал... Хочу извиниться перед всеми болельщиками. В день рождения клуба мы проиграли и лишились шансов выиграть кубок, который ждали все болельщики и весь клуб. Но жизнь продолжается. После такого поражения я буду сильнее", - цитирует 31-летнего хавбека sport.24.ru.

Напомним, Каррера высказался о своем возможном увольнении. | soccernews.ru

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