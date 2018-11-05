Глушаков поспособствовал уходу Промеса из "Спартака"

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Глушаков поспособствовал уходу Промеса из "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поспособствовал уходу из московского клуба вингера Квинси Промеса.

Однако, как сообщают российские СМИ, скандальный хавбек сделал это несознательно.

Дело в том, что Промес не хотел видеть Глушакова капитаном "красно-белых", но Денис выиграл выборы в ходе предсезонной подготовки и сохранил за собой этот статус.

После этого голландец всерьёз задумался о смене команды, а 31 августа перебрался в "Севилью" за 21 миллион евро.

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