Глушаков поспособствовал уходу Промеса из "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поспособствовал уходу из московского клуба вингера Квинси Промеса.
Однако, как сообщают российские СМИ, скандальный хавбек сделал это несознательно.
Дело в том, что Промес не хотел видеть Глушакова капитаном "красно-белых", но Денис выиграл выборы в ходе предсезонной подготовки и сохранил за собой этот статус.
После этого голландец всерьёз задумался о смене команды, а 31 августа перебрался в "Севилью" за 21 миллион евро.
Не пропустите: Стало известно, когда Кононов возглавит "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Чешский миллиардер заинтересован в покупке топ-клуба Серии А
-
Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги
-
"Реал" определился с очередным кандидатом на усиление позиции левого защитника
-
Ибрагимович громко высказался об уровне АПЛ
-
"Уфа" близка к смене тренера
-
Гризманн не исключает свой переезд в Бундеслигу
-
Анонс главных событий 6 ноября
-
Главные новости дня: 5 ноября
-
"Эспаньол" - "Атлетик" - 1:0 (обзор)
-
Четыре клуба хотят подписать Мончи
-
Рабьо определился с новым местом продолжения карьеры
-
"Эспаньол" одержал победу над "Атлетиком"
-
"Хаддерсфилд" минимально переиграл "Фулхэм"
-
2
Роналду советует "Ювентусу" подписать нового вратаря
-
1
Стала известна причина непопадания Головина в заявку на матч с "Брюгге"
-
Хамес может досрочно вернуться в "Реал"
-
"Барселона" и "Реал" поборются за талантливого боснийца
-
Кононов сделал еще один шаг к "Спартаку"
-
Гендир "Локомотива" прокомментировал слухи об интересе "Барселоны" к Хеведесу и Чорлуке
-
Головин пропустит игру Лиги Чемпионов против "Брюгге"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|24
|2
|Севилья
|11
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Алавес
|11
|20
|5
|Эспаньол
|10
|18
|6
|Реал Мадрид
|11
|17
|7
|Леванте
|11
|17
|8
|Жирона
|11
|16
|9
|Хетафе
|11
|16
|10
|Реал Вальядолид
|11
|16
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Эйбар
|11
|14
|13
|Реал Сосьедад
|11
|13
|14
|Бетис
|11
|13
|15
|Валенсия
|11
|11
|16
|Вильярреал
|11
|10
|17
|Атлетик Бильбао
|10
|10
|18
|Леганес
|11
|9
|19
|Райо Вальекано
|11
|6
|20
|Уэска
|11
|6