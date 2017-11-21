Глушаков: "Потеряли концентрацию, не должны были отпускать эту победу"



Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков шокирован ничьей с "Марибором" (1:1) в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Потеряли концентрацию не должны были отпускать эту победу. Во втором тайме доминировали, надо были забивать два-три гола, все бы закончилось. Но забили гол и сели в оборону, а надо было играть в том же духе и спокойно контролировать мяч. Матч с "Краснодаром" здесь ни при чем, два разных турнира. Есть команда "Марибор", и мы не смогли выиграть. Никакой связи между играми не вижу. Обидно. Можно сказать, что это поражение", - сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч ТВ".

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