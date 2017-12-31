Глушаков поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Теги спартак москваденис глушаков

Глушаков поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков в своём инстаграме поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

"Дорогие друзья! Давайте проводим 2017 год! Год получился счастливый и удачный, но бывали и неудачи, и грустные минуты! Мы все эти минуты пережили вместе и стали сильней - одной семьёй! Спасибо вам за поддержку родного "Спартака" и сборной России! Всех с наступающим Новым годом, желаю здоровья и благополучия, чтоб в вашем доме царила гармония и любовь! Пусть сбудутся ваши мечты! Всем хорошо отметить!" - написал Глушаков, прикрепив фотографию.

Напомним, что в уходящем году "Спартак" стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые за 16 лет.

Не пропустите: Глушаков получил памятный знак и благодарственное письмо от губернатора Ростовской области. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов