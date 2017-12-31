Глушаков поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков в своём инстаграме поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

"Дорогие друзья! Давайте проводим 2017 год! Год получился счастливый и удачный, но бывали и неудачи, и грустные минуты! Мы все эти минуты пережили вместе и стали сильней - одной семьёй! Спасибо вам за поддержку родного "Спартака" и сборной России! Всех с наступающим Новым годом, желаю здоровья и благополучия, чтоб в вашем доме царила гармония и любовь! Пусть сбудутся ваши мечты! Всем хорошо отметить!" - написал Глушаков, прикрепив фотографию.

Напомним, что в уходящем году "Спартак" стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые за 16 лет.

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