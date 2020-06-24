Глушаков поздравил Месси с днем рождения

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Глушаков поздравил Месси с днем рождения

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков поздравил с днем рождения капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"С 33-летием, мастер! Добро пожаловать в клуб! В это время футбольная жизнь в разгаре, а у нас говорят: в 33 - старый", - написал Глушаков в своем инстаграме.

Месси является воспитанником "Барсы" и всю карьеру выступает за каталонцев. Напомним, что аргентинец шесть раз завоевывал "Золотой мяч".

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Комментарии

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lesnovsky

Да, Мастер... А Маргарита в Турине.. Хе-хе..

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

ТОЛЬКО ВОТ ЗАЧЕМ?О-хо-хо ...

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