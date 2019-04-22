Глушаков поздравил Рассказова и Гулиева с дебютными голами за "Спартак"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поздравил защитника Николая Рассказова и полузащитника Аяза Гулиева, забивших свои первые голы за "красно-белых". Это произошло в матче 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0).

Также Глушаков отметил защитника Андрея Ещенко, который восстановился после травмы колена и провел свой первый матч за последние пять месяцев.

"Красно-белые" с победой! Колю и Аяза с дебютными голами за "Спартак"! Андрей, с возвращением! Тебя не хватало! Впереди важнейшие матчи, болеем за "Спартак"!" - написал Глушаков в своем Instagram.

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