Глушаков поздравил Рассказова и Гулиева с дебютными голами за "Спартак"
Капитан "Спартака" Денис Глушаков поздравил защитника Николая Рассказова и полузащитника Аяза Гулиева, забивших свои первые голы за "красно-белых". Это произошло в матче 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0).
Также Глушаков отметил защитника Андрея Ещенко, который восстановился после травмы колена и провел свой первый матч за последние пять месяцев.
"Красно-белые" с победой! Колю и Аяза с дебютными голами за "Спартак"! Андрей, с возвращением! Тебя не хватало! Впереди важнейшие матчи, болеем за "Спартак"!" - написал Глушаков в своем Instagram.
Не пропустите: "Спартак" поздравил Рассказова и Гулиева с первыми голами за основной состав. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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|Ростов
|24
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|9
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|Урал
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|30
|11
|Рубин
|24
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|Крылья Советов
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|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
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|24
|13