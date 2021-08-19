Глушаков поздравил свою жену с возвращением в футбол

Фото инстаграм Дениса Глушакова

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков отреагировал на то, что его супруга Ксения Коваленко вернулась на поле в составе женского ЦСКА.

"С возвращением! Я горжусь тобой, любимая!" - написал экс-капитан "Спартака" в сторис своего инстаграма.

Коваленко приняла участие в матче 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов между ЦСКА и "Суонси" (4:1).

В марте этого года в семье футболистов родилась дочь. С тех пор жена Глушакова находилась в декрете.

Не пропустите: Глушаков высказался о возможном вызове в сборную России. | http://soccernews.ru