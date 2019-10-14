Глушаков пожелал Тедеско удачи в "Спартаке"

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Глушаков пожелал Тедеско удачи в "Спартаке"

Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков обратился к будущему главному тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско.

"Удачи!" - написал Глушаков в комментариях к опубликованному в твиттере ролику, посвящённому грядущему назначению немца.

По данным СМИ, Тедеско заключил с российским клубом контракт до лета 2022 года.

32-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год, а минувшим летом ушёл на правах свободного агента в "Ахмат".

Не пропустите: Геркус высказался о перспективах Тедеско в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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