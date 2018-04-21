Глушаков предложил изменить время проведения чемпионата России

Капитан "Спартака" Денис Глушаков считает, что чемпионат России нужно проводить по формату "осень-весна".

"Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск. А на этих полях 2-3 месяца никто не будет тренироваться. Конечно, про чемпионат мира я помню. А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать", - сказал он.

Напомним, что по такому формату в России играли до 2012 года.

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