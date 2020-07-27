Глушаков предложил свои услуги двум московским клубам

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков занимается своим трудоустройством в одном из московских клубов.

По информации "РБК", 33-летний футболист уже предложил свои услуги двум столичным командам - "Спартаку" и "Динамо".

Если же вернуться в Москву хавбеку не удастся, он может остаться в "Ахмате". Действующий контракт между сторонами истекает 31 июля.

Напомним, что Глушаков уже выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год. Он ушёл из клуба после продолжительного конфликта с фанатами "красно-белых".

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