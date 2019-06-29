Глушаков прибыл на сборы к "Ахмату"

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Глушаков прибыл на сборы к "Ахмату"

Экс-хавбек сборной России и "Спартака" Денис Глушаков присоединился к "Ахмату", который сейчас на сборах в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.

Сегодня, 28 июня, 32-летний полузащитник заключил с "Ахматом" контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на 12 месяцев. До этого он шесть лет защищал цвета "Спартака".

СМИ утверждают, что зарплата скандального хавбека составит 1 миллион евро за сезон. В клубе эту информацию опровергают.

Не пропустите: Кадыров прокомментировал переход Глушакова в "Ахмат". | http://soccernews.ru

 
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