Глушаков принёс "Химкам" домашнюю победу над "Тамбовом"
Фото сайт РПЛ
В рамках 25-го тура РПЛ "Химки" на своём поле взяли верх над "Тамбовом".
Подмосковная команда выиграла со счётом 1:0 благодаря голу Дениса Глушакова в середине второго тайма.
"Химки" – "Тамбов" - 1:0
Гол: 1:0 – 59 Глушаков.
"Химки": Лантратов, Дагерстоль, Филин, Тихий, Идову, Мирзов (Корян, 90), Боженов, Кухарчук (Глушенков, 46), Глушаков (Камышев, 83), Данилкин, Конате (Себаи, 79).
"Тамбов": Сычев, Денисов, Мартынов, Шахов, Терехов (Дроздов, 57), Бавин, Карапузов, Алиев, Кабахидзе, Климов (Ахмаев, 75), Архипов (Минаев, 67).
Благодаря победе "Химки" обогнали "Ростов" и вышли на восьмое место в турнирной таблице лиги. "Тамбов" идёт на 16-й строчке.
Не пропустите: Рангник может прилететь в Москву на матч "Локомотив" - "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Лидса"
-
Глушаков принёс "Химкам" домашнюю победу над "Тамбовом"
-
"Спартак" опроверг интерес к бразильцу Вейге
-
Дортмундская "Боруссия" может переманить защитника "Баварии"
-
1
Лапорта полетел с "Барселоной" на матч против "Реала"
-
Аленичев рассказал о своём отношении к чемпионству "Спартака" 2017 года
-
Жервиньо может продолжить карьеру в Мексике
-
Тайсон больше не сыграет за "Шахтёр"
-
"Ливерпуль" определился с будущим арендованного Кабака
-
Гаджиев назвал причину неудач Кокорина в "Фиорентине"
-
Жена Мамаева предложила сделать Галицкого президентом России
-
Кейн решил покинуть "Тоттенхэм"
-
18-летний Карпов установил клубный рекорд ЦСКА
-
Дзаньоло пропустит Евро-2020
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к Кальдироле
-
"Ювентус" предложил ПСЖ обмен форвардами
-
Агент Миранчука отреагировал на слухи об уходе россиянина из "Аталанты"
-
Ещё два топ-клуба включились в гонку за Хвичей
-
Рамос впервые пропустит Эль Класико в Ла Лиге
-
Агент Лахтер анонсировал уход Миранчука из "Аталанты"