Глушаков принёс "Химкам" домашнюю победу над "Тамбовом"

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В рамках 25-го тура РПЛ "Химки" на своём поле взяли верх над "Тамбовом".

Подмосковная команда выиграла со счётом 1:0 благодаря голу Дениса Глушакова в середине второго тайма.

"Химки" – "Тамбов" - 1:0

Гол: 1:0 – 59 Глушаков.

"Химки": Лантратов, Дагерстоль, Филин, Тихий, Идову, Мирзов (Корян, 90), Боженов, Кухарчук (Глушенков, 46), Глушаков (Камышев, 83), Данилкин, Конате (Себаи, 79).

"Тамбов": Сычев, Денисов, Мартынов, Шахов, Терехов (Дроздов, 57), Бавин, Карапузов, Алиев, Кабахидзе, Климов (Ахмаев, 75), Архипов (Минаев, 67).

Благодаря победе "Химки" обогнали "Ростов" и вышли на восьмое место в турнирной таблице лиги. "Тамбов" идёт на 16-й строчке.

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