Глушаков признался, что получает удовольствие от работы с Шалимовым

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о впечатлениях от работы с главным тренером команды Игорем Шалимовым. Об этом сообщает Sport24.

"Получаю огромное удовольствие от работы с Шалимовым, узнаю от него много нового. До этого всегда работал с тренерами, которые в бытность футболистами были защитниками или полузащитниками. А Игорь Михайлович как бывший нападающий много интересного и полезного рассказывает Понсе, Мбенгу, Митришеву, да и всей команде. Думаю, не зря Федя Смолов поназабивал столько при Шалимове и так раскрылся в "Краснодаре", - сказал Глушаков.



32-летний футболист перешел в "Ахмат" летом 2010 года. В этом сезоне полузащитник участвовал в 14 матчах, отметившись 1 голом.

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