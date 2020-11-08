Глушаков признан лучшим игроком матча "Химки" - "Рубин"

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Глушаков признан лучшим игроком матча "Химки" - "Рубин"

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков признан лучшим игроком матча 14-го тура РПЛ с "Рубином" (2:0).

Победу команде принесли гол вингера Резиуана Мирзова и хавбека Дениса Глушакова, отметившегося на 69-й минуте.

Эксперты "Матч Премьер" признали хавбека полузащитника лучшим игроком встречи.

Не пропустите:  "Химки" обыграли "Рубин" благодаря голами Мирзова и Глушакова | http://soccernews.ru
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