Глушаков признан лучшим игроком матча "Крылья Советов" - "Ахмат"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков стал лучшим игроком матча 23-го РПЛ с "Крыльями Советов" (4:2).

Во этой встрече футболист забил гол. А в начале второго тайма хавбек пробил в штангу, после чего мяч провел Владимир Ильин.

В текущем сезоне футболист участвовал в 18 матчах, забив 3 гола. "Ахмат" занимает 13 место в турнирной таблице, имея в активе 23 балла.

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