Глушаков признан лучшим игроком матча "Крылья Советов" - "Ахмат"

Теги денис глушаковахмат

Глушаков признан лучшим игроком матча "Крылья Советов" - "Ахмат"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков стал лучшим игроком матча 23-го РПЛ с "Крыльями Советов" (4:2).

Во этой встрече футболист забил гол. А в начале второго тайма хавбек пробил в штангу, после чего мяч провел Владимир Ильин.

В текущем сезоне футболист участвовал в 18 матчах, забив 3 гола. "Ахмат" занимает 13 место в турнирной таблице, имея в активе 23 балла.

Не пропустите: "Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после возобновления сезона| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль

"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов