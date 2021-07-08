Глушаков продлил контракт с "Химками"

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"Химки" на своём официальном сайте объявили о заключении нового соглашения с полузащитником Денисом Глушаковым.

34-летний футболист и подмосковный клуб продлили контракт на три года - до июня 2024-го.

Глушаков выступает за "Химки" с октября 2020 года, сыграл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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