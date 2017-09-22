Глушаков продлил контракт со "Спартаком"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поставил подпись под новым соглашением с московским клубом.

Как сообщает источник, контракт рассчитан на три года.

Глушаков играет за "Спартак" с 2013 года. В составе красно-белых он сыграл 126 матчей во всех турнирах, забив 16 голов. В прошлом сезоне в составе москвичей он стал чемпионом страны.

Читайте: Глушаков: "Слив" Карреры? Не стоит обращать внимание на эту чушь" | http://soccernews.ru