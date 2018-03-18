Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал чемпионскую гонку в РФПЛ.

"Журналисты сказали, что "Зенит" будет чемпионом после третьего или пятого тура. Но чемпионская гонка в самом разгаре" - сказал Глушаков.

Отметим, что "Спартак" отстаёт от лидирующего "Локомотива" на 5 очков, однако у "железнодорожников" есть матч в запасе.

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